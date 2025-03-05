Währungen / HYFM
HYFM: Hydrofarm Holdings Group Inc
3.18 USD 0.06 (1.85%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HYFM hat sich für heute um -1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.01 bis zu einem Hoch von 3.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hydrofarm Holdings Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HYFM News
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hydrofarm Q2 2025 slides: revenue decline continues as restructuring efforts intensify
- L.B. Foster (FSTR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BG Q2 Earnings Beat, Revenues Down Y/Y on Weak Results Across Segments
- Bunge Global (BG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- This Week In Cannabis: Earnings Season, Uruguay's 'Pepe' Mujica's Legacy, DEA's Meme Backlash, California's Tax Hike, The DEA's Stance And More - Advanced Flower Capital (NASDAQ:AFCG), Ascend Wellness Holdings (OTC:AAWH)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.01 3.26
Jahresspanne
1.50 8.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.24
- Eröffnung
- 3.26
- Bid
- 3.18
- Ask
- 3.48
- Tief
- 3.01
- Hoch
- 3.26
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- -1.85%
- Monatsänderung
- -32.34%
- 6-Monatsänderung
- 68.25%
- Jahresänderung
- -53.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K