HYFM: Hydrofarm Holdings Group Inc
3.24 USD 0.11 (3.51%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HYFM para hoje mudou para 3.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.14 e o mais alto foi 3.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Hydrofarm Holdings Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HYFM Notícias
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Hydrofarm Q2 2025 slides: revenue decline continues as restructuring efforts intensify
- L.B. Foster (FSTR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BG Q2 Earnings Beat, Revenues Down Y/Y on Weak Results Across Segments
- Bunge Global (BG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- This Week In Cannabis: Earnings Season, Uruguay's 'Pepe' Mujica's Legacy, DEA's Meme Backlash, California's Tax Hike, The DEA's Stance And More - Advanced Flower Capital (NASDAQ:AFCG), Ascend Wellness Holdings (OTC:AAWH)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.14 3.24
Faixa anual
1.50 8.60
- Fechamento anterior
- 3.13
- Open
- 3.14
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Low
- 3.14
- High
- 3.24
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 3.51%
- Mudança mensal
- -31.06%
- Mudança de 6 meses
- 71.43%
- Mudança anual
- -52.35%
