Валюты / HWM
HWM: Howmet Aerospace Inc
187.46 USD 1.75 (0.92%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HWM за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 186.47, а максимальная — 190.15.
Следите за динамикой Howmet Aerospace Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HWM
Дневной диапазон
186.47 190.15
Годовой диапазон
98.90 193.26
- Предыдущее закрытие
- 189.21
- Open
- 189.62
- Bid
- 187.46
- Ask
- 187.76
- Low
- 186.47
- High
- 190.15
- Объем
- 4.218 K
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- 9.56%
- 6-месячное изменение
- 45.44%
- Годовое изменение
- 87.72%
