HWM: Howmet Aerospace Inc

191.81 USD 6.38 (3.44%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HWM hat sich für heute um 3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 182.78 bis zu einem Hoch von 192.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Howmet Aerospace Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

HWM News

Tagesspanne
182.78 192.25
Jahresspanne
98.90 193.26
Vorheriger Schlusskurs
185.43
Eröffnung
184.67
Bid
191.81
Ask
192.11
Tief
182.78
Hoch
192.25
Volumen
4.358 K
Tagesänderung
3.44%
Monatsänderung
12.10%
6-Monatsänderung
48.82%
Jahresänderung
92.08%
