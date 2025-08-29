Währungen / HWM
HWM: Howmet Aerospace Inc
191.81 USD 6.38 (3.44%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HWM hat sich für heute um 3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 182.78 bis zu einem Hoch von 192.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Howmet Aerospace Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
182.78 192.25
Jahresspanne
98.90 193.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 185.43
- Eröffnung
- 184.67
- Bid
- 191.81
- Ask
- 192.11
- Tief
- 182.78
- Hoch
- 192.25
- Volumen
- 4.358 K
- Tagesänderung
- 3.44%
- Monatsänderung
- 12.10%
- 6-Monatsänderung
- 48.82%
- Jahresänderung
- 92.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K