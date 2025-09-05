통화 / HWM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HWM: Howmet Aerospace Inc
190.23 USD 1.58 (0.82%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HWM 환율이 오늘 -0.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 186.30이고 고가는 192.99이었습니다.
Howmet Aerospace Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWM News
- This Top S&P 500 Defense Play, IBD Stock Of The Day, Fell After Earnings But Is Fighting Back
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- The Zacks Analyst Blog Highlights Micron, Crowdstrike and Ping An Insurance
- HWM's Weakness in Transportation Market Prevails: What's the Road Ahead?
- Strength in Aerospace Systems Drives Parker-Hannifin: Will the Momentum Last?
- 5 High-Flying Aerospace Defense Stocks to Buy for Q4 on Strong Demand
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- Howmet Aerospace Preferreds: Upgrading To Buy On Rate Cut Tailwinds (NYSE:HWM.PR)
- Quant Ratings Updated on 93 Stocks
- GE Aerospace Enters Into Services Contract With Silk Way West Airlines
- Dow Jones Futures: Nvidia, Shopify, Uber In Buy Zones; Fed Meeting Next
- Why Howmet (HWM) Outpaced the Stock Market Today
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Tesla, Nvidia Lead Stocks To Watch With Market At Record Highs
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
- Fed Meeting In Focus With FedEx, Lennar, Meta Due; Tesla Leads New Buys
- Howmet Aerospace Stock Crosses 50-Day SMA: Should You Buy Now?
- Howmet Aerospace's Expenses are on the Rise: Will It Affect Margins?
- Strength in Defense Aerospace Drives RBC Bearings: Can the Momentum Sustain?
- Is GE Aerospace (GE) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
- GE and BETA Partner to Strengthen Hybrid Electric Aviation Capabilities
일일 변동 비율
186.30 192.99
년간 변동
98.90 193.26
- 이전 종가
- 191.81
- 시가
- 192.71
- Bid
- 190.23
- Ask
- 190.53
- 저가
- 186.30
- 고가
- 192.99
- 볼륨
- 6.770 K
- 일일 변동
- -0.82%
- 월 변동
- 11.17%
- 6개월 변동
- 47.59%
- 년간 변동율
- 90.50%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K