货币 / HWM
HWM: Howmet Aerospace Inc
187.46 USD 1.75 (0.92%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HWM汇率已更改-0.92%。当日，交易品种以低点186.47和高点190.15进行交易。
关注Howmet Aerospace Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWM新闻
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- Howmet Aerospace Preferreds: Upgrading To Buy On Rate Cut Tailwinds (NYSE:HWM.PR)
- Quant Ratings Updated on 93 Stocks
- GE Aerospace Enters Into Services Contract With Silk Way West Airlines
- Dow Jones Futures: Nvidia, Shopify, Uber In Buy Zones; Fed Meeting Next
- Why Howmet (HWM) Outpaced the Stock Market Today
- 4 GARP Stocks That Investors Can Scoop Up for Maximum Returns
- Tesla, Nvidia Lead Stocks To Watch With Market At Record Highs
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
- Fed Meeting In Focus With FedEx, Lennar, Meta Due; Tesla Leads New Buys
- Howmet Aerospace Stock Crosses 50-Day SMA: Should You Buy Now?
- Howmet Aerospace's Expenses are on the Rise: Will It Affect Margins?
- Strength in Defense Aerospace Drives RBC Bearings: Can the Momentum Sustain?
- Is GE Aerospace (GE) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
- GE and BETA Partner to Strengthen Hybrid Electric Aviation Capabilities
- Will Commercial Aerospace Strength Continue to Drive Howmet's Growth?
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Howmet Faces Softness in Commercial Transportation Market: Recovery Ahead?
- Add These 4 GARP Stocks to Your Portfolio to Receive Handsome Returns
- Honeywell Witnesses Rise in Defense Sales: Can the Momentum Sustain?
- Small Stocks Lead Markets Higher
- Howmet vs. L3Harris: Which Aerospace & Defense Stock Should You Bet On?
日范围
186.47 190.15
年范围
98.90 193.26
- 前一天收盘价
- 189.21
- 开盘价
- 189.62
- 卖价
- 187.46
- 买价
- 187.76
- 最低价
- 186.47
- 最高价
- 190.15
- 交易量
- 4.218 K
- 日变化
- -0.92%
- 月变化
- 9.56%
- 6个月变化
- 45.44%
- 年变化
- 87.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值