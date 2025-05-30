Валюты / GRFS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GRFS: Grifols, S.A. - American Depositary Shares
9.86 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRFS за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.77, а максимальная — 9.89.
Следите за динамикой Grifols, S.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GRFS
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Grifols (GRFS) Stock?
- Should Value Investors Buy Grifols (GRFS) Stock?
- All You Need to Know About Grifols (GRFS) Rating Upgrade to Buy
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Grifols (GRFS) Right Now?
- New Strong Sell Stocks for July 31st
- Grifols ADR earnings beat, revenue fell short of estimates
- Grifols (GRFS): Reassuring Evidence, Still On The Sidelines
- Verona Pharma, Rhythm Pharmaceuticals, AES And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - First Majestic Silver (NYSE:AG), AES (NYSE:AES)
- Mason Capital Management to Support Grifols Recommended Director Slate at Upcoming Ordinary General Meeting
Дневной диапазон
9.77 9.89
Годовой диапазон
6.19 11.14
- Предыдущее закрытие
- 9.85
- Open
- 9.83
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Low
- 9.77
- High
- 9.89
- Объем
- 816
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 39.86%
- Годовое изменение
- 10.29%
25 сентября, четверг
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 3.3%
- Пред.
- 3.3%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.6%
- Пред.
- 1.6%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 6.8%
- Пред.
- 6.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -2.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.6%
- Пред.
- 1.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- $42.847 млрд
- Пред.
- $-103.566 млрд
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 208 тыс
- Пред.
- 231 тыс
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.913 млн
- Пред.
- 1.920 млн
13:00
USD
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.925%