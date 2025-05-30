Dövizler / GRFS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GRFS: Grifols, S.A. - American Depositary Shares
9.86 USD 0.01 (0.10%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GRFS fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.77 ve Yüksek fiyatı olarak 9.89 aralığında işlem gördü.
Grifols, S.A. - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRFS haberleri
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Grifols (GRFS) Stock?
- Should Value Investors Buy Grifols (GRFS) Stock?
- All You Need to Know About Grifols (GRFS) Rating Upgrade to Buy
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Grifols (GRFS) Right Now?
- New Strong Sell Stocks for July 31st
- Grifols ADR earnings beat, revenue fell short of estimates
- Grifols (GRFS): Reassuring Evidence, Still On The Sidelines
- Verona Pharma, Rhythm Pharmaceuticals, AES And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - First Majestic Silver (NYSE:AG), AES (NYSE:AES)
- Mason Capital Management to Support Grifols Recommended Director Slate at Upcoming Ordinary General Meeting
Günlük aralık
9.77 9.89
Yıllık aralık
6.19 11.14
- Önceki kapanış
- 9.85
- Açılış
- 9.83
- Satış
- 9.86
- Alış
- 10.16
- Düşük
- 9.77
- Yüksek
- 9.89
- Hacim
- 816
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- 1.02%
- 6 aylık değişim
- 39.86%
- Yıllık değişim
- 10.29%
25 Eylül, Perşembe
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.3%
- Önceki
- 3.3%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.6%
- Önceki
- 1.6%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 6.8%
- Önceki
- 6.8%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.5%
- Önceki
- -2.8%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.6%
- Önceki
- 1.1%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $42.847 B
- Önceki
- $-103.566 B
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.1%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 208 K
- Önceki
- 231 K
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.913 M
- Önceki
- 1.920 M
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.925%