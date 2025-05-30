FiyatlarBölümler
GRFS: Grifols, S.A. - American Depositary Shares

9.86 USD 0.01 (0.10%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GRFS fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.77 ve Yüksek fiyatı olarak 9.89 aralığında işlem gördü.

Grifols, S.A. - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.77 9.89
Yıllık aralık
6.19 11.14
Önceki kapanış
9.85
Açılış
9.83
Satış
9.86
Alış
10.16
Düşük
9.77
Yüksek
9.89
Hacim
816
Günlük değişim
0.10%
Aylık değişim
1.02%
6 aylık değişim
39.86%
Yıllık değişim
10.29%
25 Eylül, Perşembe
12:30
USD
GSYİH (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
3.3%
Önceki
3.3%
12:30
USD
Reel PCE (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
1.6%
Önceki
1.6%
12:30
USD
GDP Satışları (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
6.8%
Önceki
6.8%
12:30
USD
Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.5%
Önceki
-2.8%
12:30
USD
Çekirdek Dayanaklı Mal Siparişleri (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.6%
Önceki
1.1%
12:30
USD
Mal Ticareti Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​42.847 B
Önceki
$​-103.566 B
12:30
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.2%
12:30
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
0.1%
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
208 K
Önceki
231 K
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
1.913 M
Önceki
1.920 M
13:00
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
7 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.925%