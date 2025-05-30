Moedas / GRFS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GRFS: Grifols, S.A. - American Depositary Shares
9.86 USD 0.01 (0.10%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GRFS para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.77 e o mais alto foi 9.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Grifols, S.A. - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRFS Notícias
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Grifols (GRFS) Stock?
- Should Value Investors Buy Grifols (GRFS) Stock?
- All You Need to Know About Grifols (GRFS) Rating Upgrade to Buy
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Grifols (GRFS) Right Now?
- New Strong Sell Stocks for July 31st
- Grifols ADR earnings beat, revenue fell short of estimates
- Grifols (GRFS): Reassuring Evidence, Still On The Sidelines
- Verona Pharma, Rhythm Pharmaceuticals, AES And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - First Majestic Silver (NYSE:AG), AES (NYSE:AES)
- Mason Capital Management to Support Grifols Recommended Director Slate at Upcoming Ordinary General Meeting
Faixa diária
9.77 9.89
Faixa anual
6.19 11.14
- Fechamento anterior
- 9.85
- Open
- 9.83
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Low
- 9.77
- High
- 9.89
- Volume
- 816
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 1.02%
- Mudança de 6 meses
- 39.86%
- Mudança anual
- 10.29%
25 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.3%
- Prév.
- 3.3%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.6%
- Prév.
- 1.6%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 6.8%
- Prév.
- 6.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -2.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.6%
- Prév.
- 1.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $42.847 bilh
- Prév.
- $-103.566 bilh
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 208 mil
- Prév.
- 231 mil
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.913 milh
- Prév.
- 1.920 milh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.925%