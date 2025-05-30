Valute / GRFS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GRFS: Grifols, S.A. - American Depositary Shares
9.86 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRFS ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.77 e ad un massimo di 9.89.
Segui le dinamiche di Grifols, S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRFS News
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Grifols (GRFS) Stock?
- Should Value Investors Buy Grifols (GRFS) Stock?
- All You Need to Know About Grifols (GRFS) Rating Upgrade to Buy
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Grifols (GRFS) Right Now?
- New Strong Sell Stocks for July 31st
- Grifols ADR earnings beat, revenue fell short of estimates
- Grifols (GRFS): Reassuring Evidence, Still On The Sidelines
- Verona Pharma, Rhythm Pharmaceuticals, AES And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - First Majestic Silver (NYSE:AG), AES (NYSE:AES)
- Mason Capital Management to Support Grifols Recommended Director Slate at Upcoming Ordinary General Meeting
Intervallo Giornaliero
9.77 9.89
Intervallo Annuale
6.19 11.14
- Chiusura Precedente
- 9.85
- Apertura
- 9.83
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Minimo
- 9.77
- Massimo
- 9.89
- Volume
- 816
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 1.02%
- Variazione Semestrale
- 39.86%
- Variazione Annuale
- 10.29%
25 settembre, giovedì
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 3.3%
- Prev
- 3.3%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.6%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 6.8%
- Prev
- 6.8%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -2.8%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 0.6%
- Prev
- 1.1%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- $42.847 B
- Prev
- $-103.566 B
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.1%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 208 K
- Prev
- 231 K
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 1.913 M
- Prev
- 1.920 M
13:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.925%