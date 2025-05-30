Währungen / GRFS
GRFS: Grifols, S.A. - American Depositary Shares
9.86 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRFS hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.77 bis zu einem Hoch von 9.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grifols, S.A. - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GRFS News
Tagesspanne
9.77 9.89
Jahresspanne
6.19 11.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.85
- Eröffnung
- 9.83
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Tief
- 9.77
- Hoch
- 9.89
- Volumen
- 816
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 1.02%
- 6-Monatsänderung
- 39.86%
- Jahresänderung
- 10.29%
25 September, Donnerstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 3.3%
- Vorh
- 3.3%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.6%
- Vorh
- 1.6%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 6.8%
- Vorh
- 6.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -2.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.6%
- Vorh
- 1.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $42.847 B
- Vorh
- $-103.566 B
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 208 K
- Vorh
- 231 K
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.913 M
- Vorh
- 1.920 M
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.925%