货币 / GRFS
GRFS: Grifols, S.A. - American Depositary Shares
9.86 USD 0.01 (0.10%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GRFS汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点9.77和高点9.89进行交易。
关注Grifols, S.A. - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.77 9.89
年范围
6.19 11.14
- 前一天收盘价
- 9.85
- 开盘价
- 9.83
- 卖价
- 9.86
- 买价
- 10.16
- 最低价
- 9.77
- 最高价
- 9.89
- 交易量
- 816
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 1.02%
- 6个月变化
- 39.86%
- 年变化
- 10.29%
