GRFS: Grifols, S.A. - American Depositary Shares
9.86 USD 0.01 (0.10%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GRFS de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.77, mientras que el máximo ha alcanzado 9.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Grifols, S.A. - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GRFS News
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Grifols (GRFS) Stock?
- Should Value Investors Buy Grifols (GRFS) Stock?
- All You Need to Know About Grifols (GRFS) Rating Upgrade to Buy
- GRFS or NBIX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Investors Undervaluing Grifols (GRFS) Right Now?
- New Strong Sell Stocks for July 31st
- Grifols ADR earnings beat, revenue fell short of estimates
- Grifols (GRFS): Reassuring Evidence, Still On The Sidelines
- Verona Pharma, Rhythm Pharmaceuticals, AES And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - First Majestic Silver (NYSE:AG), AES (NYSE:AES)
- Mason Capital Management to Support Grifols Recommended Director Slate at Upcoming Ordinary General Meeting
Rango diario
9.77 9.89
Rango anual
6.19 11.14
- Cierres anteriores
- 9.85
- Open
- 9.83
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Low
- 9.77
- High
- 9.89
- Volumen
- 816
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 1.02%
- Cambio a 6 meses
- 39.86%
- Cambio anual
- 10.29%
