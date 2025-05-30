CotizacionesSecciones
Divisas / GRFS
GRFS: Grifols, S.A. - American Depositary Shares

9.86 USD 0.01 (0.10%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GRFS de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.77, mientras que el máximo ha alcanzado 9.89.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Grifols, S.A. - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
9.77 9.89
Rango anual
6.19 11.14
Cierres anteriores
9.85
Open
9.83
Bid
9.86
Ask
10.16
Low
9.77
High
9.89
Volumen
816
Cambio diario
0.10%
Cambio mensual
1.02%
Cambio a 6 meses
39.86%
Cambio anual
10.29%
