通貨 / GRFS
GRFS: Grifols, S.A. - American Depositary Shares
9.86 USD 0.01 (0.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GRFSの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.77の安値と9.89の高値で取引されました。
Grifols, S.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.77 9.89
1年のレンジ
6.19 11.14
- 以前の終値
- 9.85
- 始値
- 9.83
- 買値
- 9.86
- 買値
- 10.16
- 安値
- 9.77
- 高値
- 9.89
- 出来高
- 816
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 1.02%
- 6ヶ月の変化
- 39.86%
- 1年の変化
- 10.29%
