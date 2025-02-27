Валюты / GOCO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GOCO: GoHealth Inc - Class A
4.84 USD 0.03 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOCO за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.76, а максимальная — 4.88.
Следите за динамикой GoHealth Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GOCO
- GoHealth stock price target lowered to $12 from $18 at RBC Capital
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Wells Fargo initiates Accelerant Holdings stock with Equal Weight rating
- GoHealth (GOCO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- GoHealth secures $80 million in new financing amid restructuring
- Voya Financial (VOYA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Reinsurance Group (RGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- GoHealth secures credit agreement amendment amid financial challenges
- GoHealth at Sidoti’s Small-Cap Conference: Strategic Moves in Medicare Market
- GoHealth stock hits 52-week low at $5.52 amid market challenges
- GoHealth stock hits 52-week low at $6.13 amid market challenges
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On GoHealth Inc. (GOCO) 2025 Q1
- eHealth, GoHealth, SelectQuote Shares Sink On DOJ Medicare Kickback Allegations - GoHealth (NASDAQ:GOCO), SelectQuote (NYSE:SLQT)
- GoHealth, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOCO)
Дневной диапазон
4.76 4.88
Годовой диапазон
4.64 21.00
- Предыдущее закрытие
- 4.81
- Open
- 4.81
- Bid
- 4.84
- Ask
- 5.14
- Low
- 4.76
- High
- 4.88
- Объем
- 83
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- -3.97%
- 6-месячное изменение
- -59.40%
- Годовое изменение
- -47.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.