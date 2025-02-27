货币 / GOCO
GOCO: GoHealth Inc - Class A
4.80 USD 0.04 (0.83%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GOCO汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点4.78和高点4.96进行交易。
关注GoHealth Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GOCO新闻
- GoHealth stock price target lowered to $12 from $18 at RBC Capital
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Wells Fargo initiates Accelerant Holdings stock with Equal Weight rating
- GoHealth (GOCO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- GoHealth secures $80 million in new financing amid restructuring
- Voya Financial (VOYA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Reinsurance Group (RGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- GoHealth secures credit agreement amendment amid financial challenges
- GoHealth at Sidoti’s Small-Cap Conference: Strategic Moves in Medicare Market
- GoHealth stock hits 52-week low at $5.52 amid market challenges
- GoHealth stock hits 52-week low at $6.13 amid market challenges
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On GoHealth Inc. (GOCO) 2025 Q1
- eHealth, GoHealth, SelectQuote Shares Sink On DOJ Medicare Kickback Allegations - GoHealth (NASDAQ:GOCO), SelectQuote (NYSE:SLQT)
- GoHealth, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOCO)
日范围
4.78 4.96
年范围
4.64 21.00
- 前一天收盘价
- 4.84
- 开盘价
- 4.85
- 卖价
- 4.80
- 买价
- 5.10
- 最低价
- 4.78
- 最高价
- 4.96
- 交易量
- 85
- 日变化
- -0.83%
- 月变化
- -4.76%
- 6个月变化
- -59.73%
- 年变化
- -47.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值