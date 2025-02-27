통화 / GOCO
GOCO: GoHealth Inc - Class A
4.71 USD 0.15 (3.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GOCO 환율이 오늘 -3.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.70이고 고가는 4.88이었습니다.
GoHealth Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GOCO News
- GoHealth stock price target lowered to $12 from $18 at RBC Capital
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Wells Fargo initiates Accelerant Holdings stock with Equal Weight rating
- GoHealth (GOCO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- GoHealth secures $80 million in new financing amid restructuring
- Voya Financial (VOYA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Reinsurance Group (RGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- GoHealth secures credit agreement amendment amid financial challenges
- GoHealth at Sidoti’s Small-Cap Conference: Strategic Moves in Medicare Market
- GoHealth stock hits 52-week low at $5.52 amid market challenges
- GoHealth stock hits 52-week low at $6.13 amid market challenges
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On GoHealth Inc. (GOCO) 2025 Q1
- eHealth, GoHealth, SelectQuote Shares Sink On DOJ Medicare Kickback Allegations - GoHealth (NASDAQ:GOCO), SelectQuote (NYSE:SLQT)
- GoHealth, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOCO)
일일 변동 비율
4.70 4.88
년간 변동
4.64 21.00
- 이전 종가
- 4.86
- 시가
- 4.88
- Bid
- 4.71
- Ask
- 5.01
- 저가
- 4.70
- 고가
- 4.88
- 볼륨
- 130
- 일일 변동
- -3.09%
- 월 변동
- -6.55%
- 6개월 변동
- -60.49%
- 년간 변동율
- -48.80%
20 9월, 토요일