QuotazioniSezioni
Valute / GOCO
Tornare a Azioni

GOCO: GoHealth Inc - Class A

4.71 USD 0.15 (3.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GOCO ha avuto una variazione del -3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.70 e ad un massimo di 4.88.

Segui le dinamiche di GoHealth Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOCO News

Intervallo Giornaliero
4.70 4.88
Intervallo Annuale
4.64 21.00
Chiusura Precedente
4.86
Apertura
4.88
Bid
4.71
Ask
5.01
Minimo
4.70
Massimo
4.88
Volume
130
Variazione giornaliera
-3.09%
Variazione Mensile
-6.55%
Variazione Semestrale
-60.49%
Variazione Annuale
-48.80%
21 settembre, domenica