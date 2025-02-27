Valute / GOCO
GOCO: GoHealth Inc - Class A
4.71 USD 0.15 (3.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GOCO ha avuto una variazione del -3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.70 e ad un massimo di 4.88.
Segui le dinamiche di GoHealth Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.70 4.88
Intervallo Annuale
4.64 21.00
- Chiusura Precedente
- 4.86
- Apertura
- 4.88
- Bid
- 4.71
- Ask
- 5.01
- Minimo
- 4.70
- Massimo
- 4.88
- Volume
- 130
- Variazione giornaliera
- -3.09%
- Variazione Mensile
- -6.55%
- Variazione Semestrale
- -60.49%
- Variazione Annuale
- -48.80%
21 settembre, domenica