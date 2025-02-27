Divisas / GOCO
GOCO: GoHealth Inc - Class A
4.80 USD 0.04 (0.83%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GOCO de hoy ha cambiado un -0.83%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.78, mientras que el máximo ha alcanzado 4.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GoHealth Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
4.78 4.96
Rango anual
4.64 21.00
- Cierres anteriores
- 4.84
- Open
- 4.85
- Bid
- 4.80
- Ask
- 5.10
- Low
- 4.78
- High
- 4.96
- Volumen
- 91
- Cambio diario
- -0.83%
- Cambio mensual
- -4.76%
- Cambio a 6 meses
- -59.73%
- Cambio anual
- -47.83%
