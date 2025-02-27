Moedas / GOCO
GOCO: GoHealth Inc - Class A
4.86 USD 0.06 (1.25%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GOCO para hoje mudou para 1.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.75 e o mais alto foi 4.90.
Veja a dinâmica do par de moedas GoHealth Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GOCO Notícias
- GoHealth stock price target lowered to $12 from $18 at RBC Capital
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Wells Fargo initiates Accelerant Holdings stock with Equal Weight rating
- GoHealth (GOCO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- GoHealth secures $80 million in new financing amid restructuring
- Voya Financial (VOYA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Reinsurance Group (RGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- GoHealth secures credit agreement amendment amid financial challenges
- GoHealth at Sidoti’s Small-Cap Conference: Strategic Moves in Medicare Market
- GoHealth stock hits 52-week low at $5.52 amid market challenges
- GoHealth stock hits 52-week low at $6.13 amid market challenges
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On GoHealth Inc. (GOCO) 2025 Q1
- eHealth, GoHealth, SelectQuote Shares Sink On DOJ Medicare Kickback Allegations - GoHealth (NASDAQ:GOCO), SelectQuote (NYSE:SLQT)
- GoHealth, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOCO)
Faixa diária
4.75 4.90
Faixa anual
4.64 21.00
- Fechamento anterior
- 4.80
- Open
- 4.87
- Bid
- 4.86
- Ask
- 5.16
- Low
- 4.75
- High
- 4.90
- Volume
- 73
- Mudança diária
- 1.25%
- Mudança mensal
- -3.57%
- Mudança de 6 meses
- -59.23%
- Mudança anual
- -47.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh