Währungen / GOCO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GOCO: GoHealth Inc - Class A
4.80 USD 0.06 (1.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOCO hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.73 bis zu einem Hoch von 4.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die GoHealth Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOCO News
- GoHealth stock price target lowered to $12 from $18 at RBC Capital
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Wells Fargo initiates Accelerant Holdings stock with Equal Weight rating
- GoHealth (GOCO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- GoHealth secures $80 million in new financing amid restructuring
- Voya Financial (VOYA) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Reinsurance Group (RGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- GoHealth secures credit agreement amendment amid financial challenges
- GoHealth at Sidoti’s Small-Cap Conference: Strategic Moves in Medicare Market
- GoHealth stock hits 52-week low at $5.52 amid market challenges
- GoHealth stock hits 52-week low at $6.13 amid market challenges
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On GoHealth Inc. (GOCO) 2025 Q1
- eHealth, GoHealth, SelectQuote Shares Sink On DOJ Medicare Kickback Allegations - GoHealth (NASDAQ:GOCO), SelectQuote (NYSE:SLQT)
- GoHealth, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOCO)
Tagesspanne
4.73 4.88
Jahresspanne
4.64 21.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.86
- Eröffnung
- 4.88
- Bid
- 4.80
- Ask
- 5.10
- Tief
- 4.73
- Hoch
- 4.88
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- -4.76%
- 6-Monatsänderung
- -59.73%
- Jahresänderung
- -47.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K