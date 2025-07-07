Валюты / GBDC
GBDC: Golub Capital BDC Inc - Closed End Fund
14.08 USD 0.02 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GBDC за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.98, а максимальная — 14.17.
Следите за динамикой Golub Capital BDC Inc - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.98 14.17
Годовой диапазон
12.68 16.01
- Предыдущее закрытие
- 14.06
- Open
- 14.08
- Bid
- 14.08
- Ask
- 14.38
- Low
- 13.98
- High
- 14.17
- Объем
- 2.983 K
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- -4.61%
- 6-месячное изменение
- -6.94%
- Годовое изменение
- -6.69%
