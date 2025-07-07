КотировкиРазделы
GBDC
GBDC: Golub Capital BDC Inc - Closed End Fund

14.08 USD 0.02 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GBDC за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.98, а максимальная — 14.17.

Следите за динамикой Golub Capital BDC Inc - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.98 14.17
Годовой диапазон
12.68 16.01
Предыдущее закрытие
14.06
Open
14.08
Bid
14.08
Ask
14.38
Low
13.98
High
14.17
Объем
2.983 K
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
-4.61%
6-месячное изменение
-6.94%
Годовое изменение
-6.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.