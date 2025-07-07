통화 / GBDC
GBDC: Golub Capital BDC Inc - Closed End Fund
14.33 USD 0.13 (0.92%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GBDC 환율이 오늘 0.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.14이고 고가는 14.40이었습니다.
Golub Capital BDC Inc - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GBDC News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- Assessing Golub Capital BDC’s Performance For Calendar Q2 2025 (NASDAQ:GBDC)
- Do Options Traders Know Something About GBDC Stock We Don't?
- The Worst Setup For BDCs In Years
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Golub Capital BDC announces resignation of chief operating officer
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- Golub Capital: Another Boring Solid Quarter From This 10.6%-Yielding BDC (NASDAQ:GBDC)
- Golub Capital: Dividend Cut Thesis Has Strengthened After Q3 Report (NASDAQ:GBDC)
- Earnings call transcript: Golub Capital BDC meets EPS forecasts in Q3 2025
- Golub Bdc Q3 Income Holds Steady
- Golub Capital BDC (GBDC) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Golub Capital BDC Q3 2025 slides: Stable earnings amid portfolio growth to $9.0 billion
- Golub earnings matched, revenue fell short of estimates
- FS KKR Capital: Is The 12% Dividend Yield Sustainable? (NYSE:FSK)
- Golub Capital: This Is Why We Are Likely To Talk About Dividend Cut Soon (NASDAQ:GBDC)
- Warren Buffett Owns 10 High-Yield Dividend Stocks. Here's the Best of the Bunch.
- High Yields, Weird Prices
- SLR Investment: 10% Yield From This Asset-Based Lender (NASDAQ:SLRC)
- My Income Portfolio—The Icing On The Cake
- Warren Buffett Owns 9 Ultra-High-Yield Dividend Stocks. Here's the Best of the Bunch.
일일 변동 비율
14.14 14.40
년간 변동
12.68 16.01
- 이전 종가
- 14.20
- 시가
- 14.24
- Bid
- 14.33
- Ask
- 14.63
- 저가
- 14.14
- 고가
- 14.40
- 볼륨
- 1.742 K
- 일일 변동
- 0.92%
- 월 변동
- -2.91%
- 6개월 변동
- -5.29%
- 년간 변동율
- -5.04%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K