Валюты / GABC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GABC: German American Bancorp Inc
40.46 USD 0.45 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GABC за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.09, а максимальная — 40.93.
Следите за динамикой German American Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GABC
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Why German American Bancorp (GABC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Here's Why German American Bancorp (GABC) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Improve Your Retirement Income with These 3 Top-Ranked Dividend Stocks
- Why German American Bancorp (GABC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- German American Bancorp earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- German American Bancorp (GABC) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- German American Bancorp (GABC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Enterprise Financial Services (EFSC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Associated Banc-Corp (ASB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- German American Bancorp appoints Wabash Valley Produce CFO to board
- German American Bancorp director sells $99,454 in stock
Дневной диапазон
40.09 40.93
Годовой диапазон
32.75 47.08
- Предыдущее закрытие
- 40.91
- Open
- 40.80
- Bid
- 40.46
- Ask
- 40.76
- Low
- 40.09
- High
- 40.93
- Объем
- 399
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- -2.18%
- 6-месячное изменение
- 6.56%
- Годовое изменение
- 7.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.