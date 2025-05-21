Währungen / GABC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GABC: German American Bancorp Inc
40.91 USD 0.55 (1.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GABC hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.91 bis zu einem Hoch von 41.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die German American Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GABC News
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Why German American Bancorp (GABC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Here's Why German American Bancorp (GABC) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Improve Your Retirement Income with These 3 Top-Ranked Dividend Stocks
- Why German American Bancorp (GABC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- German American Bancorp earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- German American Bancorp (GABC) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- German American Bancorp (GABC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Enterprise Financial Services (EFSC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Associated Banc-Corp (ASB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- German American Bancorp appoints Wabash Valley Produce CFO to board
- German American Bancorp director sells $99,454 in stock
Tagesspanne
40.91 41.48
Jahresspanne
32.75 47.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.46
- Eröffnung
- 41.48
- Bid
- 40.91
- Ask
- 41.21
- Tief
- 40.91
- Hoch
- 41.48
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -1.33%
- Monatsänderung
- -1.09%
- 6-Monatsänderung
- 7.74%
- Jahresänderung
- 8.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K