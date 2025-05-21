Moedas / GABC
GABC: German American Bancorp Inc
41.17 USD 0.73 (1.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GABC para hoje mudou para 1.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.41 e o mais alto foi 41.38.
Veja a dinâmica do par de moedas German American Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GABC Notícias
Faixa diária
40.41 41.38
Faixa anual
32.75 47.08
- Fechamento anterior
- 40.44
- Open
- 40.60
- Bid
- 41.17
- Ask
- 41.47
- Low
- 40.41
- High
- 41.38
- Volume
- 38
- Mudança diária
- 1.81%
- Mudança mensal
- -0.46%
- Mudança de 6 meses
- 8.43%
- Mudança anual
- 9.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh