Dövizler / GABC
GABC: German American Bancorp Inc
40.80 USD 0.66 (1.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GABC fiyatı bugün -1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.72 ve Yüksek fiyatı olarak 41.48 aralığında işlem gördü.
German American Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GABC haberleri
Günlük aralık
40.72 41.48
Yıllık aralık
32.75 47.08
- Önceki kapanış
- 41.46
- Açılış
- 41.48
- Satış
- 40.80
- Alış
- 41.10
- Düşük
- 40.72
- Yüksek
- 41.48
- Hacim
- 291
- Günlük değişim
- -1.59%
- Aylık değişim
- -1.35%
- 6 aylık değişim
- 7.45%
- Yıllık değişim
- 8.54%
21 Eylül, Pazar