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FLJH: Franklin FTSE Japan Hedged ETF
Курс FLJH за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.97, а максимальная — 46.14.
Следите за динамикой Franklin FTSE Japan Hedged ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLJH сегодня?
Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) сегодня оценивается на уровне 45.99. Инструмент торгуется в пределах 45.97 - 46.14, вчерашнее закрытие составило 45.95, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLJH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Japan Hedged ETF?
Franklin FTSE Japan Hedged ETF в настоящее время оценивается в 45.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.55% и USD. Отслеживайте движения FLJH на графике в реальном времени.
Как купить акции FLJH?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) по текущей цене 45.99. Ордера обычно размещаются около 45.99 или 46.29, тогда как 23 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLJH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLJH?
Инвестирование в Franklin FTSE Japan Hedged ETF предполагает учет годового диапазона 34.81 - 47.50 и текущей цены 45.99. Многие сравнивают 5.31% и 9.11% перед размещением ордеров на 45.99 или 46.29. Изучайте ежедневные изменения цены FLJH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Japan Hedged ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) за последний год составила 47.50. Акции заметно колебались в пределах 34.81 - 47.50, сравнение с 45.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Japan Hedged ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Japan Hedged ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) за год составила 34.81. Сравнение с текущими 45.99 и 34.81 - 47.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLJH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLJH?
В прошлом Franklin FTSE Japan Hedged ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.95 и 31.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.95
- Open
- 46.14
- Bid
- 45.99
- Ask
- 46.29
- Low
- 45.97
- High
- 46.14
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 5.31%
- 6-месячное изменение
- 9.11%
- Годовое изменение
- 31.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%