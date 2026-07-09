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FLJH: Franklin FTSE Japan Hedged ETF

45.99 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLJH за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.97, а максимальная — 46.14.

Следите за динамикой Franklin FTSE Japan Hedged ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLJH сегодня?

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) сегодня оценивается на уровне 45.99. Инструмент торгуется в пределах 45.97 - 46.14, вчерашнее закрытие составило 45.95, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLJH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Japan Hedged ETF?

Franklin FTSE Japan Hedged ETF в настоящее время оценивается в 45.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.55% и USD. Отслеживайте движения FLJH на графике в реальном времени.

Как купить акции FLJH?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) по текущей цене 45.99. Ордера обычно размещаются около 45.99 или 46.29, тогда как 23 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLJH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLJH?

Инвестирование в Franklin FTSE Japan Hedged ETF предполагает учет годового диапазона 34.81 - 47.50 и текущей цены 45.99. Многие сравнивают 5.31% и 9.11% перед размещением ордеров на 45.99 или 46.29. Изучайте ежедневные изменения цены FLJH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Japan Hedged ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) за последний год составила 47.50. Акции заметно колебались в пределах 34.81 - 47.50, сравнение с 45.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Japan Hedged ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Japan Hedged ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) за год составила 34.81. Сравнение с текущими 45.99 и 34.81 - 47.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLJH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLJH?

В прошлом Franklin FTSE Japan Hedged ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.95 и 31.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.97 46.14
Годовой диапазон
34.81 47.50
Предыдущее закрытие
45.95
Open
46.14
Bid
45.99
Ask
46.29
Low
45.97
High
46.14
Объем
23
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
5.31%
6-месячное изменение
9.11%
Годовое изменение
31.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%