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FLJH: Franklin FTSE Japan Hedged ETF

46.16 USD 0.17 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLJH汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点46.03和高点46.27进行交易。

关注Franklin FTSE Japan Hedged ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLJH新闻

常见问题解答

FLJH股票今天的价格是多少？

Franklin FTSE Japan Hedged ETF股票今天的定价为46.16。它在46.03 - 46.27范围内交易，昨天的收盘价为45.99，交易量达到55。FLJH的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin FTSE Japan Hedged ETF股票是否支付股息？

Franklin FTSE Japan Hedged ETF目前的价值为46.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.04%和USD。实时查看图表以跟踪FLJH走势。

如何购买FLJH股票？

您可以以46.16的当前价格购买Franklin FTSE Japan Hedged ETF股票。订单通常设置在46.16或46.46附近，而55和-0.04%显示市场活动。立即关注FLJH的实时图表更新。

如何投资FLJH股票？

投资Franklin FTSE Japan Hedged ETF需要考虑年度范围34.81 - 47.50和当前价格46.16。许多人在以46.16或46.46下订单之前，会比较5.70%和。实时查看FLJH价格图表，了解每日变化。

Franklin FTSE Japan Hedged ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin FTSE Japan Hedged ETF的最高价格是47.50。在34.81 - 47.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin FTSE Japan Hedged ETF的绩效。

Franklin FTSE Japan Hedged ETF股票的最低价格是多少？

Franklin FTSE Japan Hedged ETF（FLJH）的最低价格为34.81。将其与当前的46.16和34.81 - 47.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLJH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLJH股票是什么时候拆分的？

Franklin FTSE Japan Hedged ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.99和32.04%中可见。

日范围
46.03 46.27
年范围
34.81 47.50
前一天收盘价
45.99
开盘价
46.18
卖价
46.16
买价
46.46
最低价
46.03
最高价
46.27
交易量
55
日变化
0.37%
月变化
5.70%
6个月变化
9.51%
年变化
32.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%