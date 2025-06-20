КотировкиРазделы
FIVN: Five9 Inc

25.50 USD 0.29 (1.12%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FIVN за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.13, а максимальная — 25.82.

Следите за динамикой Five9 Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.13 25.82
Годовой диапазон
21.04 49.90
Предыдущее закрытие
25.79
Open
25.74
Bid
25.50
Ask
25.80
Low
25.13
High
25.82
Объем
4.011 K
Дневное изменение
-1.12%
Месячное изменение
-2.86%
6-месячное изменение
-5.87%
Годовое изменение
-11.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.