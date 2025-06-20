Валюты / FIVN
FIVN: Five9 Inc
25.50 USD 0.29 (1.12%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FIVN за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.13, а максимальная — 25.82.
Следите за динамикой Five9 Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.13 25.82
Годовой диапазон
21.04 49.90
- Предыдущее закрытие
- 25.79
- Open
- 25.74
- Bid
- 25.50
- Ask
- 25.80
- Low
- 25.13
- High
- 25.82
- Объем
- 4.011 K
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- -2.86%
- 6-месячное изменение
- -5.87%
- Годовое изменение
- -11.15%
