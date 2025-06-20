货币 / FIVN
FIVN: Five9 Inc
25.98 USD 0.48 (1.88%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FIVN汇率已更改1.88%。当日，交易品种以低点25.54和高点26.20进行交易。
关注Five9 Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FIVN新闻
日范围
25.54 26.20
年范围
21.04 49.90
- 前一天收盘价
- 25.50
- 开盘价
- 25.54
- 卖价
- 25.98
- 买价
- 26.28
- 最低价
- 25.54
- 最高价
- 26.20
- 交易量
- 1.095 K
- 日变化
- 1.88%
- 月变化
- -1.03%
- 6个月变化
- -4.10%
- 年变化
- -9.48%
