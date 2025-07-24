Валюты / FFBC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FFBC: First Financial BanCorp
25.43 USD 0.08 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FFBC за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.96, а максимальная — 25.43.
Следите за динамикой First Financial BanCorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FFBC
- Best Value Stock to Buy for September 15th
- Best Income Stocks to Buy for September 15th
- New Strong Buy Stocks for September 11th
- Best Value Stocks to Buy for September 11th
- Best Income Stocks to Buy for September 11th
- Why First Financial Bancorp (FFBC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Best Value Stocks to Buy for September 4th
- New Strong Buy Stocks for August 25th
- Best Value Stocks to Buy for August 25th
- Best Income Stocks to Buy for August 25th
- Can First Financial (FFBC) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Commerce Bancshares Secures Green Light for FineMark Acquisition
- Fifth Third Acquires DTS Connex to Bolster Commercial Payments Growth
- First Financial Bancorp (FFBC) Could Be a Great Choice
- TowneBank to Buy Dogwood for $476.2M, Expand Presence in Carolinas
- First Financial to Acquire BankFinancial, Expands Chicago Presence (Revised)
- BankFinancial updates executive agreements following merger announcement
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Earnings call transcript: First Financial Bancorp beats Q2 2025 forecasts
- First Financial Bancorp. (FFBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Financial reports record revenue, raises dividend
- Compared to Estimates, First Financial (FFBC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- First Financial Bancorp (FFBC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Financial Bancorp earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
Дневной диапазон
24.96 25.43
Годовой диапазон
21.18 31.18
- Предыдущее закрытие
- 25.51
- Open
- 25.41
- Bid
- 25.43
- Ask
- 25.73
- Low
- 24.96
- High
- 25.43
- Объем
- 614
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- -2.34%
- 6-месячное изменение
- 3.04%
- Годовое изменение
- 1.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.