FFBC: First Financial BanCorp

26.36 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FFBC fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.89 ve Yüksek fiyatı olarak 26.38 aralığında işlem gördü.

First Financial BanCorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.89 26.38
Yıllık aralık
21.18 31.18
Önceki kapanış
26.36
Açılış
26.36
Satış
26.36
Alış
26.66
Düşük
25.89
Yüksek
26.38
Hacim
1.439 K
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
1.23%
6 aylık değişim
6.81%
Yıllık değişim
5.44%
21 Eylül, Pazar