货币 / FFBC
FFBC: First Financial BanCorp
25.65 USD 0.22 (0.87%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FFBC汇率已更改0.87%。当日，交易品种以低点25.49和高点25.78进行交易。
关注First Financial BanCorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FFBC新闻
日范围
25.49 25.78
年范围
21.18 31.18
- 前一天收盘价
- 25.43
- 开盘价
- 25.49
- 卖价
- 25.65
- 买价
- 25.95
- 最低价
- 25.49
- 最高价
- 25.78
- 交易量
- 179
- 日变化
- 0.87%
- 月变化
- -1.50%
- 6个月变化
- 3.93%
- 年变化
- 2.60%
