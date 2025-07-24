Währungen / FFBC
FFBC: First Financial BanCorp
26.36 USD 0.81 (3.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FFBC hat sich für heute um 3.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.61 bis zu einem Hoch von 26.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Financial BanCorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FFBC News
Tagesspanne
25.61 26.38
Jahresspanne
21.18 31.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.55
- Eröffnung
- 25.66
- Bid
- 26.36
- Ask
- 26.66
- Tief
- 25.61
- Hoch
- 26.38
- Volumen
- 776
- Tagesänderung
- 3.17%
- Monatsänderung
- 1.23%
- 6-Monatsänderung
- 6.81%
- Jahresänderung
- 5.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K