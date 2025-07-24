KurseKategorien
Währungen / FFBC
Zurück zum Aktien

FFBC: First Financial BanCorp

26.36 USD 0.81 (3.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FFBC hat sich für heute um 3.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.61 bis zu einem Hoch von 26.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Financial BanCorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FFBC News

Tagesspanne
25.61 26.38
Jahresspanne
21.18 31.18
Vorheriger Schlusskurs
25.55
Eröffnung
25.66
Bid
26.36
Ask
26.66
Tief
25.61
Hoch
26.38
Volumen
776
Tagesänderung
3.17%
Monatsänderung
1.23%
6-Monatsänderung
6.81%
Jahresänderung
5.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K