Devises / FFBC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FFBC: First Financial BanCorp
26.36 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FFBC a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.89 et à un maximum de 26.38.
Suivez la dynamique First Financial BanCorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FFBC Nouvelles
- Best Value Stock to Buy for September 19th
- Best Income Stocks to Buy for September 17th
- Best Value Stock to Buy for September 15th
- Best Income Stocks to Buy for September 15th
- New Strong Buy Stocks for September 11th
- Best Value Stocks to Buy for September 11th
- Best Income Stocks to Buy for September 11th
- Why First Financial Bancorp (FFBC) is a Great Dividend Stock Right Now
- Best Value Stocks to Buy for September 4th
- New Strong Buy Stocks for August 25th
- Best Value Stocks to Buy for August 25th
- Best Income Stocks to Buy for August 25th
- Can First Financial (FFBC) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- Commerce Bancshares Secures Green Light for FineMark Acquisition
- Fifth Third Acquires DTS Connex to Bolster Commercial Payments Growth
- First Financial Bancorp (FFBC) Could Be a Great Choice
- TowneBank to Buy Dogwood for $476.2M, Expand Presence in Carolinas
- First Financial to Acquire BankFinancial, Expands Chicago Presence (Revised)
- BankFinancial updates executive agreements following merger announcement
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Earnings call transcript: First Financial Bancorp beats Q2 2025 forecasts
- First Financial Bancorp. (FFBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Financial reports record revenue, raises dividend
- Compared to Estimates, First Financial (FFBC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Range quotidien
25.89 26.38
Range Annuel
21.18 31.18
- Clôture Précédente
- 26.36
- Ouverture
- 26.36
- Bid
- 26.36
- Ask
- 26.66
- Plus Bas
- 25.89
- Plus Haut
- 26.38
- Volume
- 1.439 K
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 1.23%
- Changement à 6 Mois
- 6.81%
- Changement Annuel
- 5.44%
20 septembre, samedi