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FAZ: Direxion Financial Bear 3X Shares
Курс FAZ за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.13, а максимальная — 32.04.
Следите за динамикой Direxion Financial Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FAZ сегодня?
Direxion Financial Bear 3X Shares (FAZ) сегодня оценивается на уровне 31.45. Инструмент торгуется в пределах 31.13 - 32.04, вчерашнее закрытие составило 31.79, а торговый объем достиг 1416. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Financial Bear 3X Shares?
Direxion Financial Bear 3X Shares в настоящее время оценивается в 31.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.45% и USD. Отслеживайте движения FAZ на графике в реальном времени.
Как купить акции FAZ?
Вы можете купить акции Direxion Financial Bear 3X Shares (FAZ) по текущей цене 31.45. Ордера обычно размещаются около 31.45 или 31.75, тогда как 1416 и -1.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FAZ?
Инвестирование в Direxion Financial Bear 3X Shares предполагает учет годового диапазона 30.44 - 56.37 и текущей цены 31.45. Многие сравнивают -2.33% и -34.75% перед размещением ордеров на 31.45 или 31.75. Изучайте ежедневные изменения цены FAZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Financial Bear 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Financial Bear 3X Shares (FAZ) за последний год составила 56.37. Акции заметно колебались в пределах 30.44 - 56.37, сравнение с 31.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Financial Bear 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Financial Bear 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Financial Bear 3X Shares (FAZ) за год составила 30.44. Сравнение с текущими 31.45 и 30.44 - 56.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FAZ?
В прошлом Direxion Financial Bear 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.79 и -24.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.79
- Open
- 31.92
- Bid
- 31.45
- Ask
- 31.75
- Low
- 31.13
- High
- 32.04
- Объем
- 1.416 K
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- -2.33%
- 6-месячное изменение
- -34.75%
- Годовое изменение
- -24.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%