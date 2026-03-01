Курс FAZ за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.13, а максимальная — 32.04.

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