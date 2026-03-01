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FAZ: Direxion Financial Bear 3X Shares

31.45 USD 0.34 (1.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FAZ за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.13, а максимальная — 32.04.

Следите за динамикой Direxion Financial Bear 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FAZ сегодня?

Direxion Financial Bear 3X Shares (FAZ) сегодня оценивается на уровне 31.45. Инструмент торгуется в пределах 31.13 - 32.04, вчерашнее закрытие составило 31.79, а торговый объем достиг 1416. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FAZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Financial Bear 3X Shares?

Direxion Financial Bear 3X Shares в настоящее время оценивается в 31.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.45% и USD. Отслеживайте движения FAZ на графике в реальном времени.

Как купить акции FAZ?

Вы можете купить акции Direxion Financial Bear 3X Shares (FAZ) по текущей цене 31.45. Ордера обычно размещаются около 31.45 или 31.75, тогда как 1416 и -1.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FAZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FAZ?

Инвестирование в Direxion Financial Bear 3X Shares предполагает учет годового диапазона 30.44 - 56.37 и текущей цены 31.45. Многие сравнивают -2.33% и -34.75% перед размещением ордеров на 31.45 или 31.75. Изучайте ежедневные изменения цены FAZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Financial Bear 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Financial Bear 3X Shares (FAZ) за последний год составила 56.37. Акции заметно колебались в пределах 30.44 - 56.37, сравнение с 31.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Financial Bear 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Financial Bear 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Financial Bear 3X Shares (FAZ) за год составила 30.44. Сравнение с текущими 31.45 и 30.44 - 56.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FAZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FAZ?

В прошлом Direxion Financial Bear 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.79 и -24.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.13 32.04
Годовой диапазон
30.44 56.37
Предыдущее закрытие
31.79
Open
31.92
Bid
31.45
Ask
31.75
Low
31.13
High
32.04
Объем
1.416 K
Дневное изменение
-1.07%
Месячное изменение
-2.33%
6-месячное изменение
-34.75%
Годовое изменение
-24.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%