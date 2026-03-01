FAZ股票今天的价格是多少？ Direxion三倍做空金融股指ETF股票今天的定价为31.49。它在31.01 - 31.61范围内交易，昨天的收盘价为31.45，交易量达到1157。FAZ的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion三倍做空金融股指ETF股票是否支付股息？ Direxion三倍做空金融股指ETF目前的价值为31.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.36%和USD。实时查看图表以跟踪FAZ走势。

如何购买FAZ股票？ 您可以以31.49的当前价格购买Direxion三倍做空金融股指ETF股票。订单通常设置在31.49或31.79附近，而1157和-0.10%显示市场活动。立即关注FAZ的实时图表更新。

如何投资FAZ股票？ 投资Direxion三倍做空金融股指ETF需要考虑年度范围30.44 - 56.37和当前价格31.49。许多人在以31.49或31.79下订单之前，会比较-2.20%和。实时查看FAZ价格图表，了解每日变化。

Direxion三倍做空金融股指ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion三倍做空金融股指ETF的最高价格是56.37。在30.44 - 56.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做空金融股指ETF的绩效。

Direxion三倍做空金融股指ETF股票的最低价格是多少？ Direxion三倍做空金融股指ETF（FAZ）的最低价格为30.44。将其与当前的31.49和30.44 - 56.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。