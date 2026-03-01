FAZ: Direxion三倍做空金融股指ETF
今日FAZ汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点31.01和高点31.61进行交易。
关注Direxion三倍做空金融股指ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
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- W1
- MN
FAZ新闻
常见问题解答
FAZ股票今天的价格是多少？
Direxion三倍做空金融股指ETF股票今天的定价为31.49。它在31.01 - 31.61范围内交易，昨天的收盘价为31.45，交易量达到1157。FAZ的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion三倍做空金融股指ETF股票是否支付股息？
Direxion三倍做空金融股指ETF目前的价值为31.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.36%和USD。实时查看图表以跟踪FAZ走势。
如何购买FAZ股票？
您可以以31.49的当前价格购买Direxion三倍做空金融股指ETF股票。订单通常设置在31.49或31.79附近，而1157和-0.10%显示市场活动。立即关注FAZ的实时图表更新。
如何投资FAZ股票？
投资Direxion三倍做空金融股指ETF需要考虑年度范围30.44 - 56.37和当前价格31.49。许多人在以31.49或31.79下订单之前，会比较-2.20%和。实时查看FAZ价格图表，了解每日变化。
Direxion三倍做空金融股指ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion三倍做空金融股指ETF的最高价格是56.37。在30.44 - 56.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做空金融股指ETF的绩效。
Direxion三倍做空金融股指ETF股票的最低价格是多少？
Direxion三倍做空金融股指ETF（FAZ）的最低价格为30.44。将其与当前的31.49和30.44 - 56.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FAZ股票是什么时候拆分的？
Direxion三倍做空金融股指ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.45和-24.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.45
- 开盘价
- 31.52
- 卖价
- 31.49
- 买价
- 31.79
- 最低价
- 31.01
- 最高价
- 31.61
- 交易量
- 1.157 K
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- -2.20%
- 6个月变化
- -34.67%
- 年变化
- -24.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%