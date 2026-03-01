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FAZ: Direxion三倍做空金融股指ETF

31.49 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FAZ汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点31.01和高点31.61进行交易。

关注Direxion三倍做空金融股指ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FAZ新闻

常见问题解答

FAZ股票今天的价格是多少？

Direxion三倍做空金融股指ETF股票今天的定价为31.49。它在31.01 - 31.61范围内交易，昨天的收盘价为31.45，交易量达到1157。FAZ的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion三倍做空金融股指ETF股票是否支付股息？

Direxion三倍做空金融股指ETF目前的价值为31.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.36%和USD。实时查看图表以跟踪FAZ走势。

如何购买FAZ股票？

您可以以31.49的当前价格购买Direxion三倍做空金融股指ETF股票。订单通常设置在31.49或31.79附近，而1157和-0.10%显示市场活动。立即关注FAZ的实时图表更新。

如何投资FAZ股票？

投资Direxion三倍做空金融股指ETF需要考虑年度范围30.44 - 56.37和当前价格31.49。许多人在以31.49或31.79下订单之前，会比较-2.20%和。实时查看FAZ价格图表，了解每日变化。

Direxion三倍做空金融股指ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion三倍做空金融股指ETF的最高价格是56.37。在30.44 - 56.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做空金融股指ETF的绩效。

Direxion三倍做空金融股指ETF股票的最低价格是多少？

Direxion三倍做空金融股指ETF（FAZ）的最低价格为30.44。将其与当前的31.49和30.44 - 56.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FAZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FAZ股票是什么时候拆分的？

Direxion三倍做空金融股指ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.45和-24.36%中可见。

日范围
31.01 31.61
年范围
30.44 56.37
前一天收盘价
31.45
开盘价
31.52
卖价
31.49
买价
31.79
最低价
31.01
最高价
31.61
交易量
1.157 K
日变化
0.13%
月变化
-2.20%
6个月变化
-34.67%
年变化
-24.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%