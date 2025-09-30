КотировкиРазделы
DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

28.18 USD 0.14 (0.50%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DALI за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.13, а максимальная — 28.19.

Следите за динамикой First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DALI сегодня?

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) сегодня оценивается на уровне 28.18. Инструмент торгуется в пределах 0.50%, вчерашнее закрытие составило 28.04, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DALI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF?

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF в настоящее время оценивается в 28.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.35% и USD. Отслеживайте движения DALI на графике в реальном времени.

Как купить акции DALI?

Вы можете купить акции First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) по текущей цене 28.18. Ордера обычно размещаются около 28.18 или 28.48, тогда как 5 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DALI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DALI?

Инвестирование в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF предполагает учет годового диапазона 20.82 - 28.42 и текущей цены 28.18. Многие сравнивают 2.66% и 18.35% перед размещением ордеров на 28.18 или 28.48. Изучайте ежедневные изменения цены DALI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?

Самая высокая цена First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) за последний год составила 28.42. Акции заметно колебались в пределах 20.82 - 28.42, сравнение с 28.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?

Самая низкая цена First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) за год составила 20.82. Сравнение с текущими 28.18 и 20.82 - 28.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DALI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DALI?

В прошлом First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.04 и 13.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.13 28.19
Годовой диапазон
20.82 28.42
Предыдущее закрытие
28.04
Open
28.14
Bid
28.18
Ask
28.48
Low
28.13
High
28.19
Объем
5
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
2.66%
6-месячное изменение
18.35%
Годовое изменение
13.35%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8