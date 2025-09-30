- Visão do mercado
DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
A taxa do DALI para hoje mudou para -0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.92 e o mais alto foi 28.00.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DALI hoje?
Hoje First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) está avaliado em 27.92. O instrumento é negociado dentro de -0.92%, o fechamento de ontem foi 28.18, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DALI em tempo real.
As ações de First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF pagam dividendos?
Atualmente First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF está avaliado em 27.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.31% e USD. Monitore os movimentos de DALI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DALI?
Você pode comprar ações de First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) pelo preço atual 27.92. Ordens geralmente são executadas perto de 27.92 ou 28.22, enquanto 2 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DALI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DALI?
Investir em First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF envolve considerar a faixa anual 20.82 - 28.42 e o preço atual 27.92. Muitos comparam 1.71% e 17.26% antes de enviar ordens em 27.92 ou 28.22. Estude as mudanças diárias de preço de DALI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?
O maior preço de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) no último ano foi 28.42. As ações oscilaram bastante dentro de 20.82 - 28.42, e a comparação com 28.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?
O menor preço de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) no ano foi 20.82. A comparação com o preço atual 27.92 e 20.82 - 28.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DALI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DALI?
No passado First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.18 e 12.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.18
- Open
- 28.00
- Bid
- 27.92
- Ask
- 28.22
- Low
- 27.92
- High
- 28.00
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.92%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 17.26%
- Mudança anual
- 12.31%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8