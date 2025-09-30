- Übersicht
DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
Der Wechselkurs von DALI hat sich für heute um -0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.92 bis zu einem Hoch von 28.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DALI heute?
Die Aktie von First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) notiert heute bei 27.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.92% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.18 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von DALI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DALI Dividenden?
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF wird derzeit mit 27.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DALI zu verfolgen.
Wie kaufe ich DALI-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) zum aktuellen Kurs von 27.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.92 oder 28.22 platziert, während 2 und -0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DALI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DALI-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF müssen die jährliche Spanne 20.82 - 28.42 und der aktuelle Kurs 27.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 17.26%, bevor sie Orders zu 27.92 oder 28.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DALI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) im vergangenen Jahr lag bei 28.42. Innerhalb von 20.82 - 28.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) im Laufe des Jahres betrug 20.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.92 und der Spanne 20.82 - 28.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DALI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DALI statt?
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.18 und 12.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.18
- Eröffnung
- 28.00
- Bid
- 27.92
- Ask
- 28.22
- Tief
- 27.92
- Hoch
- 28.00
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.92%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- 17.26%
- Jahresänderung
- 12.31%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8