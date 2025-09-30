- Panoramica
DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
Il tasso di cambio DALI ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.13 e ad un massimo di 28.19.
Segui le dinamiche di First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DALI oggi?
Oggi le azioni First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF sono prezzate a 28.18. Viene scambiato all'interno di 0.50%, la chiusura di ieri è stata 28.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DALI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF pagano dividendi?
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF è attualmente valutato a 28.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DALI.
Come acquistare azioni DALI?
Puoi acquistare azioni First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF al prezzo attuale di 28.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.18 o 28.48, mentre 5 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DALI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DALI?
Investire in First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.82 - 28.42 e il prezzo attuale 28.18. Molti confrontano 2.66% e 18.35% prima di effettuare ordini su 28.18 o 28.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DALI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF nell'ultimo anno è stato 28.42. All'interno di 20.82 - 28.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) nel corso dell'anno è stato 20.82. Confrontandolo con gli attuali 28.18 e 20.82 - 28.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DALI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DALI?
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.04 e 13.35%.
- Chiusura Precedente
- 28.04
- Apertura
- 28.14
- Bid
- 28.18
- Ask
- 28.48
- Minimo
- 28.13
- Massimo
- 28.19
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- 2.66%
- Variazione Semestrale
- 18.35%
- Variazione Annuale
- 13.35%
- Agire
