DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

28.18 USD 0.14 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DALI ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.13 e ad un massimo di 28.19.

Segui le dinamiche di First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DALI oggi?

Oggi le azioni First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF sono prezzate a 28.18. Viene scambiato all'interno di 0.50%, la chiusura di ieri è stata 28.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DALI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF pagano dividendi?

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF è attualmente valutato a 28.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DALI.

Come acquistare azioni DALI?

Puoi acquistare azioni First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF al prezzo attuale di 28.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.18 o 28.48, mentre 5 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DALI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DALI?

Investire in First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.82 - 28.42 e il prezzo attuale 28.18. Molti confrontano 2.66% e 18.35% prima di effettuare ordini su 28.18 o 28.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DALI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?

Il prezzo massimo di First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF nell'ultimo anno è stato 28.42. All'interno di 20.82 - 28.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?

Il prezzo più basso di First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) nel corso dell'anno è stato 20.82. Confrontandolo con gli attuali 28.18 e 20.82 - 28.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DALI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DALI?

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.04 e 13.35%.

Intervallo Giornaliero
28.13 28.19
Intervallo Annuale
20.82 28.42
Chiusura Precedente
28.04
Apertura
28.14
Bid
28.18
Ask
28.48
Minimo
28.13
Massimo
28.19
Volume
5
Variazione giornaliera
0.50%
Variazione Mensile
2.66%
Variazione Semestrale
18.35%
Variazione Annuale
13.35%
