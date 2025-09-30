DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
今日DALI汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点28.13和高点28.19进行交易。
关注First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DALI股票今天的价格是多少？
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF股票今天的定价为28.18。它在0.50%范围内交易，昨天的收盘价为28.04，交易量达到5。DALI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF股票是否支付股息？
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF目前的价值为28.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.35%和USD。实时查看图表以跟踪DALI走势。
如何购买DALI股票？
您可以以28.18的当前价格购买First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF股票。订单通常设置在28.18或28.48附近，而5和0.14%显示市场活动。立即关注DALI的实时图表更新。
如何投资DALI股票？
投资First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF需要考虑年度范围20.82 - 28.42和当前价格28.18。许多人在以28.18或28.48下订单之前，会比较2.66%和。实时查看DALI价格图表，了解每日变化。
First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF的最高价格是28.42。在20.82 - 28.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF的绩效。
First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF（DALI）的最低价格为20.82。将其与当前的28.18和20.82 - 28.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DALI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DALI股票是什么时候拆分的？
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.04和13.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.04
- 开盘价
- 28.14
- 卖价
- 28.18
- 买价
- 28.48
- 最低价
- 28.13
- 最高价
- 28.19
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 2.66%
- 6个月变化
- 18.35%
- 年变化
- 13.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8