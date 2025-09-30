报价部分
货币 / DALI
回到股票

DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

28.18 USD 0.14 (0.50%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DALI汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点28.13和高点28.19进行交易。

关注First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DALI股票今天的价格是多少？

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF股票今天的定价为28.18。它在0.50%范围内交易，昨天的收盘价为28.04，交易量达到5。DALI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF股票是否支付股息？

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF目前的价值为28.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.35%和USD。实时查看图表以跟踪DALI走势。

如何购买DALI股票？

您可以以28.18的当前价格购买First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF股票。订单通常设置在28.18或28.48附近，而5和0.14%显示市场活动。立即关注DALI的实时图表更新。

如何投资DALI股票？

投资First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF需要考虑年度范围20.82 - 28.42和当前价格28.18。许多人在以28.18或28.48下订单之前，会比较2.66%和。实时查看DALI价格图表，了解每日变化。

First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF的最高价格是28.42。在20.82 - 28.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF的绩效。

First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF（DALI）的最低价格为20.82。将其与当前的28.18和20.82 - 28.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DALI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DALI股票是什么时候拆分的？

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.04和13.35%中可见。

日范围
28.13 28.19
年范围
20.82 28.42
前一天收盘价
28.04
开盘价
28.14
卖价
28.18
买价
28.48
最低价
28.13
最高价
28.19
交易量
5
日变化
0.50%
月变化
2.66%
6个月变化
18.35%
年变化
13.35%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8