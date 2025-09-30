- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
El tipo de cambio de DALI de hoy ha cambiado un -0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.00, mientras que el máximo ha alcanzado 28.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DALI hoy?
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) se evalúa hoy en 28.00. El instrumento se negocia dentro de -0.64%; el cierre de ayer ha sido 28.18 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DALI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF?
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF se evalúa actualmente en 28.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.63% y USD. Monitoree los movimientos de DALI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DALI?
Puede comprar acciones de First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) al precio actual de 28.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.00 o 28.30, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DALI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DALI?
Invertir en First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.82 - 28.42 y el precio actual 28.00. Muchos comparan 2.00% y 17.60% antes de colocar órdenes en 28.00 o 28.30. Estudie los cambios diarios de precios de DALI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?
El precio más alto de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) en el último año ha sido 28.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.82 - 28.42, una comparación con 28.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF?
El precio más bajo de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) para el año ha sido 20.82. La comparación con los actuales 28.00 y 20.82 - 28.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DALI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DALI?
En el pasado, First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.18 y 12.63% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.18
- Open
- 28.00
- Bid
- 28.00
- Ask
- 28.30
- Low
- 28.00
- High
- 28.00
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.64%
- Cambio mensual
- 2.00%
- Cambio a 6 meses
- 17.60%
- Cambio anual
- 12.63%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8