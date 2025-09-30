CotationsSections
Devises / DALI
Retour à Actions

DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

28.18 USD 0.14 (0.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DALI a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.13 et à un maximum de 28.19.

Suivez la dynamique First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DALI aujourd'hui ?

L'action First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF est cotée à 28.18 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.50%, a clôturé hier à 28.04 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de DALI présente ces mises à jour.

L'action First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF est actuellement valorisé à 28.18. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DALI.

Comment acheter des actions DALI ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF au cours actuel de 28.18. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.18 ou de 28.48, le 5 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DALI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DALI ?

Investir dans First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.82 - 28.42 et le prix actuel 28.18. Beaucoup comparent 2.66% et 18.35% avant de passer des ordres à 28.18 ou 28.48. Consultez le graphique du cours de DALI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF l'année dernière était 28.42. Au cours de 20.82 - 28.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) sur l'année a été 20.82. Sa comparaison avec 28.18 et 20.82 - 28.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DALI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DALI a-t-elle été divisée ?

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.04 et 13.35% après les opérations sur titres.

Range quotidien
28.13 28.19
Range Annuel
20.82 28.42
Clôture Précédente
28.04
Ouverture
28.14
Bid
28.18
Ask
28.48
Plus Bas
28.13
Plus Haut
28.19
Volume
5
Changement quotidien
0.50%
Changement Mensuel
2.66%
Changement à 6 Mois
18.35%
Changement Annuel
13.35%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8