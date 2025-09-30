- Aperçu
DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
Le taux de change de DALI a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.13 et à un maximum de 28.19.
Suivez la dynamique First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DALI aujourd'hui ?
L'action First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF est cotée à 28.18 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.50%, a clôturé hier à 28.04 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de DALI présente ces mises à jour.
L'action First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF est actuellement valorisé à 28.18. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DALI.
Comment acheter des actions DALI ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF au cours actuel de 28.18. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.18 ou de 28.48, le 5 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DALI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DALI ?
Investir dans First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.82 - 28.42 et le prix actuel 28.18. Beaucoup comparent 2.66% et 18.35% avant de passer des ordres à 28.18 ou 28.48. Consultez le graphique du cours de DALI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF l'année dernière était 28.42. Au cours de 20.82 - 28.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF (DALI) sur l'année a été 20.82. Sa comparaison avec 28.18 et 20.82 - 28.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DALI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DALI a-t-elle été divisée ?
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.04 et 13.35% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 28.04
- Ouverture
- 28.14
- Bid
- 28.18
- Ask
- 28.48
- Plus Bas
- 28.13
- Plus Haut
- 28.19
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.50%
- Changement Mensuel
- 2.66%
- Changement à 6 Mois
- 18.35%
- Changement Annuel
- 13.35%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8