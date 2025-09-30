- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DALI: First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF
DALIの今日の為替レートは、-0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり28.00の安値と28.00の高値で取引されました。
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DALI株の現在の価格は？
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFの株価は本日28.00です。-0.64%内で取引され、前日の終値は28.18、取引量は1に達しました。DALIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFの株は配当を出しますか？
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFの現在の価格は28.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.63%やUSDにも注目します。DALIの動きはライブチャートで確認できます。
DALI株を買う方法は？
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFの株は現在28.00で購入可能です。注文は通常28.00または28.30付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。DALIの最新情報はライブチャートで確認できます。
DALI株に投資する方法は？
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFへの投資では、年間の値幅20.82 - 28.42と現在の28.00を考慮します。注文は多くの場合28.00や28.30で行われる前に、2.00%や17.60%と比較されます。DALIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETFの株の最高値は？
First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETFの過去1年の最高値は28.42でした。20.82 - 28.42内で株価は大きく変動し、28.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETFの株の最低値は？
First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF(DALI)の年間最安値は20.82でした。現在の28.00や20.82 - 28.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DALIの動きはライブチャートで確認できます。
DALIの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.18、12.63%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 28.18
- 始値
- 28.00
- 買値
- 28.00
- 買値
- 28.30
- 安値
- 28.00
- 高値
- 28.00
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.64%
- 1ヶ月の変化
- 2.00%
- 6ヶ月の変化
- 17.60%
- 1年の変化
- 12.63%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8