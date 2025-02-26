Валюты / CRBU
CRBU: Caribou Biosciences Inc
1.80 USD 0.03 (1.64%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRBU за сегодня изменился на -1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.79, а максимальная — 1.94.
Следите за динамикой Caribou Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.79 1.94
Годовой диапазон
0.66 3.00
- Предыдущее закрытие
- 1.83
- Open
- 1.83
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Low
- 1.79
- High
- 1.94
- Объем
- 908
- Дневное изменение
- -1.64%
- Месячное изменение
- -3.23%
- 6-месячное изменение
- 91.49%
- Годовое изменение
- -7.69%
