Devises / CRBU
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRBU: Caribou Biosciences Inc
1.69 USD 0.09 (5.06%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRBU a changé de -5.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.68 et à un maximum de 1.81.
Suivez la dynamique Caribou Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRBU Nouvelles
- Caribou Biosciences earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Biogen Inc. (BIIB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citi reiterates Buy rating on Caribou Biosciences stock ahead of key data
- Caribou Biosciences: Key Data Updates Coming, Concerned About Volatility (NASDAQ:CRBU)
- Caribou Biosciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Analysts Remain Bullish on Caribou Biosciences (CRBU) Despite Ongoing Slump in its Shares - TipRanks.com
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
Range quotidien
1.68 1.81
Range Annuel
0.66 3.00
- Clôture Précédente
- 1.78
- Ouverture
- 1.81
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Plus Bas
- 1.68
- Plus Haut
- 1.81
- Volume
- 1.176 K
- Changement quotidien
- -5.06%
- Changement Mensuel
- -9.14%
- Changement à 6 Mois
- 79.79%
- Changement Annuel
- -13.33%
20 septembre, samedi