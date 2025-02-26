Valute / CRBU
CRBU: Caribou Biosciences Inc
1.69 USD 0.09 (5.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRBU ha avuto una variazione del -5.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.68 e ad un massimo di 1.81.
Segui le dinamiche di Caribou Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.68 1.81
Intervallo Annuale
0.66 3.00
- Chiusura Precedente
- 1.78
- Apertura
- 1.81
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Minimo
- 1.68
- Massimo
- 1.81
- Volume
- 1.176 K
- Variazione giornaliera
- -5.06%
- Variazione Mensile
- -9.14%
- Variazione Semestrale
- 79.79%
- Variazione Annuale
- -13.33%
21 settembre, domenica