CRBU: Caribou Biosciences Inc

1.69 USD 0.09 (5.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRBU ha avuto una variazione del -5.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.68 e ad un massimo di 1.81.

Segui le dinamiche di Caribou Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.68 1.81
Intervallo Annuale
0.66 3.00
Chiusura Precedente
1.78
Apertura
1.81
Bid
1.69
Ask
1.99
Minimo
1.68
Massimo
1.81
Volume
1.176 K
Variazione giornaliera
-5.06%
Variazione Mensile
-9.14%
Variazione Semestrale
79.79%
Variazione Annuale
-13.33%
21 settembre, domenica