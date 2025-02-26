货币 / CRBU
CRBU: Caribou Biosciences Inc
1.77 USD 0.03 (1.67%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRBU汇率已更改-1.67%。当日，交易品种以低点1.73和高点1.85进行交易。
关注Caribou Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CRBU新闻
- Caribou Biosciences earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Biogen Inc. (BIIB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citi reiterates Buy rating on Caribou Biosciences stock ahead of key data
- Caribou Biosciences: Key Data Updates Coming, Concerned About Volatility (NASDAQ:CRBU)
- Caribou Biosciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Analysts Remain Bullish on Caribou Biosciences (CRBU) Despite Ongoing Slump in its Shares - TipRanks.com
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
日范围
1.73 1.85
年范围
0.66 3.00
- 前一天收盘价
- 1.80
- 开盘价
- 1.81
- 卖价
- 1.77
- 买价
- 2.07
- 最低价
- 1.73
- 最高价
- 1.85
- 交易量
- 632
- 日变化
- -1.67%
- 月变化
- -4.84%
- 6个月变化
- 88.30%
- 年变化
- -9.23%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值